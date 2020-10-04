Врач назвала самый опасный предмет для защиты от коронавируса

Маски нельзя носить несколько дней и трогать их всей ладонью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медицинская защитная маска, которую человек использует неправильно, является самым опасным предметом во время пандемии коронавируса. Об этом предупредила терапевт Лариса Алексеева.

Среди «неэффективных носителей масок» медик выделила людей, которые носят повязки по 10-15 дней. «Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно», — рассказала Алексеева в интервью «Вечерней Москве». Терапевт подчеркнула, что маски следует носить не более двух часов, снимать, не касаясь лица, а утилизировать в герметичном пакете.

Ранее в Минздраве РФ назвали три главных правила ношения маски. При этом носить можно одноразовые или многоразовые маски, респираторы или самодельные повязки. Также главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, что рост заболеваемости коронавирусом происходит из-за того, что люди перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию, передает « Царьград ».

Исследователи из Кембриджского университета при помощи последних наработок в области 3D-печати для производства электронных волокон разработали датчики для маски. Они позволят контролировать надежность ее защиты, сообщает «Ридус».