Врач рассказала, как коронавирус может проникнуть в квартиру

Лариса Алексеева рассказала, что коронавирус может попасть в квартиру через вентиляцию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус может попасть в дом вместе с грязными продуктами и обувью, а также через вытяжку от зараженных соседей. Об этом рассказала российский врач-терапевт Лариса Алексеева.

«Коронавирус вполне может попасть в вашу квартиру через вытяжку от болеющих соседей», — цитирует Алексееву издание «Вечерняя Москва». Врач добавила, что люди могут принести коронавирус в дом с грязными продуктами из магазина или на уличной обуви.

Алексеева посоветовала мыть все упаковки, которые куплены в магазине, а также мыть обувь с мылом или обрабатывать ее спиртом. По ее словам, это поможет убить коронавирус и не заразиться. Кроме этого, врач посоветовала менять фильтр на вытяжке хотя бы раз в год.

Ранее Алексеева рассказала, что медицинские маски нужно часто менять и не притрагиваться руками к внешней стороне повязки. В противном случае средство защиты будет неэффективно. Хранить маску необходимо в герметичном пакете.