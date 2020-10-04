В Азербайджане назвали число жертв войны с Карабахом

В обстрелах погибло 24 мирных жителя Азербайджана, повреждены жилые дома (архивное фото) Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

С начала военного конфликта в Нагорном Карабахе погибло 24 мирных жителя Азербайджана, еще 111 ранены. Об этом сообщили в Генпрокуратуре государства.

Об увеличении числа жертв ведомство Азербайджана сообщило в воскресенье. «В результате обстрела ВС Армении из тяжелой артиллерии по густонаселенным пунктам Азербайджана с 27 сентября по состоянию 15.30 на 4 октября погибло 24 мирных жителя, ранены 111 человек», — рассказали в ведомстве. В заявлении генпрокурор республики Кямран Алиев также подчеркнул, что городской инфраструктуре и жилым домам нанесен значительный ущерб.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Степанакерта в Карабахе погиб минимум один человек. Он был на электростанции, в которую попал снаряд. Кроме того, армянская сторона произвела обстрел в азербайджанском городе Гянджа. От взрывов пострадали два жилых дома, передает ТАСС. Войска Нагорного Карабаха также нанесли удары по военным объектам Азербайджана и уничтожили военный аэродром в Гяндже, сообщает RNS.

Военный эксперт Александр Жилин рассказал URA.RU, что конфликт в Нагорном Карабахе может использоваться Турцией как предлог для раскачки внутриполитической ситуации в России, в частности — на Северном Кавказе. При этом российским туристам пока не стоит волноваться о том, что из-за ситуации в Карабахе Турция закроет границы, заявил агентству директор Института современного государственного развития Антон Орлов. Однако ситуация может измениться, если конфликт затянется, уверен он.