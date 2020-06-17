Генпрокурор РФ указал на проблемы в курганской медицине

Во время пандемии коронавируса вскрылись проблемы в российском здравоохранении — плохое состояние больниц, дефицит кадров и другие. Об этом генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил на заседании в Совете Федерации, сообщает РИА Новости. Одним из проблемных регионов он назвал Курганскую область.
«В Курганской области по состоянию на начало 2019 года медицинские организации были укомплектованы врачами всего на 40%, средним медицинским персоналом — на 61%. В текущем году ситуация существенно не улучшилась (42% и 62% соответственно)», — заявил Краснов. По его словам, это негативно влияет на своевременность, качество и доступность медицинской помощи.
Генпрокурор также обратил внимание на скудную оснащенность российских больниц диагностическим оборудованием. Вместе с тем, в Дагестане, Карелии, Чечне, Астраханской, Вологодской и Калининградской областях и некоторых других регионах было закуплено дорогое медоборудование, но лечебные учреждения его не использовали. «Проверки прошлого года показали, что здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии», — добавил Краснов.
Он подчеркнул, что все озвученные проблемы стали более заметны в условиях пандемии. Поэтому прокуроры теперь будут жестко контролировать деятельность всех уполномоченных органов в медицинской сфере и целевое расходование бюджетных денег.
Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область попала в антирейтинг регионов, которые испытывают дефицит врачей, составленный Счетной палатой. Только в Кургане на 1 апреля требовалось более 300 врачей, фельдшеров и медсестер. Число вакансий для медиков с высшим образованием в Курганской области возросло за последние полгода на 13%. Чтобы привлечь медиков в небольшие населенные пункты, Курганские власти выплачивают им подъемные пособия до 1,5 млн рублей.
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