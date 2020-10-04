Глава второго по величине челябинского города заразился COVID

Глава Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, заболел коронавирусом. Об этом сообщили URA.RU в мэрии муниципалитета.
«COVID-19 подтвердился у главы Магнитогорска Сергея Бердникова. Болезнь протекает в лёгкой форме, Сергей Николаевич лечится дома на самоизоляции», — пояснили URA.RU в администрации города.
В конце прошлой недели стало известно о положительном тесте на коронавирус у куратора внутренней политики региона — вице-губернатора Анатолия Векшина. Чиновника пришлось положить в больницу, болезнь у него протекает достаточно серьезно. Единственной жертвой ковидной пневмонии среди глав муниципалитетов остается глава Пласта Александр Неклюдов.
Челябинская область находится на втором этапе отмены карантина. В конце прошлой недели губернатор Алексей Текслер продлил действие карантина по коронавирусу до 18 октября. В области продолжает нарастать волна заражений, в том числе среди школьников.
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