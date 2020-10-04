04 октября 2020
03 октября 2020
02 октября 2020

Глава второго по величине челябинского города заразился COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, бердников сергей, элбакидзе юлий, мусин ильгам
Сергей Бердников (справа) является сторонником жестких мер в борьбе с инфекцией Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Глава Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, заболел коронавирусом. Об этом сообщили URA.RU в мэрии муниципалитета.

«COVID-19 подтвердился у главы Магнитогорска Сергея Бердникова. Болезнь протекает в лёгкой форме, Сергей Николаевич лечится дома на самоизоляции», — пояснили URA.RU в администрации города.

В конце прошлой недели стало известно о положительном тесте на коронавирус у куратора внутренней политики региона — вице-губернатора Анатолия Векшина. Чиновника пришлось положить в больницу, болезнь у него протекает достаточно серьезно. Единственной жертвой ковидной пневмонии среди глав муниципалитетов остается глава Пласта Александр Неклюдов.

Челябинская область находится на втором этапе отмены карантина. В конце прошлой недели губернатор Алексей Текслер продлил действие карантина по коронавирусу до 18 октября. В области продолжает нарастать волна заражений, в том числе среди школьников.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...