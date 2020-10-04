Курганские медики просят поставить им прививки от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медикам Курганской областной больницы, включенным в списки на вакцинацию от коронавируса, не поставили прививки. Вакцина пришла две недели назад. Об этом URA.RU рассказал медперсонал.

В Курганскую область 42 дозы вакцины поступили 20 сентября. «На дворе 5 октября, врачи не провакцинированы. На все звонки — ответ: ждите, позвонят. В итоге никому не позвонили», — рассказала одна из медиков.

Ситуация критическая, считают врачи. Вакцинация нужна завотделений и врачам от 50 лет и старше. «Они рискуют больше, чем молодые сотрудники ковидных госпиталей, работающих в защитных костюмах», — считает врач.

«Сначала чуть не умерла зав пульмонологией, еле выкарабкалась. Теперь умер врач. Никаких мер по защите персонала не принято», — пояснила медик.

В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее руководитель депздрава Елена Островских сообщила курганцам, что от коронавируса привиты шесть человек [в какой сфере они работают не указано]. «Несколько месяцев будет вестись мониторинг их состояния здоровья. В первую очередь прививаются люди от 18 до 60 лет, без хронических заболеваний и не болевшие COVID-19, которые контактируют с населением, — медицинские и педагогические работники, работники торговли и общепита», — цитирует оперштаб Островских. До конца декабря в регион поступит 716 доз вакцины от коронавируса.

Ранее агентство сообщало, что медики Курганской областной больницы заявили о необходимости частично закрыть медучреждение. С их слов, в некоторых отделениях зафиксирована вспышка коронавируса.