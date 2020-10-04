На Ямале продолжает расти число заболевших Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 145 человек, сообщили в региональном оперативном штабе. Это рекордный показатель с 25 июля, когда пандемия в ЯНАО пошла на спад. Официальные власти округа выступили с заявлением о том, что система здравоохранения Ямала готова к новой волне коронавируса.

«На сегодня система здравоохранения готова встретить новый виток пандемии. Есть опыт, в наличии медицинские препараты, достаточно аппаратов ИВЛ. Продолжаем сплошное тестирование приезжающих в округ, берем пробы у всех, кто обращается с симптомами ОРВИ», — заявила глава оперштаба, замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова. По ее словам, в регионе сейчас свободны 11% коечного фонда. Из-за растущей эпидемии власти вынуждены вновь открывать инфекционные госпитали.

По данным властей, больше всего новых случаев подтверждено в Ноябрьске, где заразился 31 житель. Еще 26 человек заболели в Салехарде, а в Муравленко — 23. В Надыме инфекцию обнаружили у 13 горожан, в Лабытнанги выявили 11 пациентов. Стабильной ситуация остается в Новом Уренгое, где зафиксировано шесть заболевших. Всего в ЯНАО подтверждено 16 089 случаев коронавируса. Вылечились 13 528 пациентов, жертвами инфекции стал 101 человек.

ЯНАО остается лидером в России по заболеваемости коронавирусом. В округе на 100 тысяч человек фиксируют 2987 заражений. Власти Ямала продлили карантин до 1 ноября. С начала осени в округе отменены строгие запреты, и официальные лица заявляют, что у региона нет оснований для возвращения к ним. Однако при нынешней ситуации ЯНАО, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, должен находиться на первом этапе отмены карантина со всеми ограничениями.