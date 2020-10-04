В правительстве Челябинской области новая вспышка коронавируса

Павел Рыжий проходит лечение на дому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий заразился коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Тест на COVID у Рыжего положительный, симптомы соответствующие. Пока болезнь протекает в относительно легкой форме», — рассказал собеседник URA.RU в правительстве. Как сообщили URA.RU в ведомстве, министр решил лечиться дома.

Также 5 октября стало известно о болезни министра спорта Челябинской области Леонида Одера и его заместителя Алексея Казакова. Их состояние потребовало госпитализации. В этот же день в мэрии Магнитогорска сообщили URA.RU, что коронавирусом заразился мэр города Сергей Бердников.