04 октября 2020
03 октября 2020

В правительстве Челябинской области новая вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правления Челябинской ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Челябинск, рыжий павел
Павел Рыжий проходит лечение на дому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий заразился коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Тест на COVID у Рыжего положительный, симптомы соответствующие. Пока болезнь протекает в относительно легкой форме», — рассказал собеседник URA.RU в правительстве. Как сообщили URA.RU в ведомстве, министр решил лечиться дома.

Также 5 октября стало известно о болезни министра спорта Челябинской области Леонида Одера и его заместителя Алексея Казакова. Их состояние потребовало госпитализации. В этот же день в мэрии Магнитогорска сообщили URA.RU, что коронавирусом заразился мэр города Сергей Бердников.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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