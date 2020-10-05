Глава Дагестана ушел в отставку. Назван преемник

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Заозерье место строительства нового моста. Пермь, уханов николай, ручка в руке
В Дагестане назначен новый глава Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Принять отставку Главы Республики Дагестан Васильева В.А. по собственному желанию», — говорится в тексте указа. Временно исполняющим обязанности Главы Республики назначили сенатора от Ставропольского края Сергея Меликова. Во время видеоконференции Путин отметил, что Васильев достойно исполнял свой долг. Российских лидер назначил его своим советником.

Ранее сообщалось, что Васильев хочет покинуть свой пост до думских выборов 2021 года. Причиной ухода СМИ назвали возраст и проблемы со здоровьем. Он занимал свой пост с 2018 года. В 2017 году он находился на должности врио главы региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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