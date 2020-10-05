Уктусский стрелок, убивший двух девушек, срочно госпитализирован

На суде Александров игнорировал своего адвоката Задорина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Убийство двух девушек на Уктусе

Из СИЗО в Екатеринбурге госпитализирован 35-летний инженер-конструктор оборонного завода имени Калинина Алексей Александров, которого называют уктусским маньяком. Об этом сообщил URA.RU его адвокат Данил Задорин.

«Мне сообщили, что Александров госпитализирован. Но я пока не знаю что с ним: психология это, или физиология, не знаю, где он. Может быть, его положили в больницу ИК № 2 по соседству с СИЗО, а может в гражданскую больницу. Завтра с утра начну поиски, сейчас уже некого спрашивать», — рассказал URA.RU Данил Задорин.

Ранее URA.RU писало, что 29 сентября Александров был приговорен к пожизненному заключению. Он был признан виновным в убийстве на склоне горнолыжного комплекса Уктус 28-летней Натальи Кузнецовой и 29-летней Ксении Солтановой 25 августа 2018 года. Во время оглашения приговора Александров упал, потеряв на несколько секунд сознание.

Адвокат Задорин настаивал на психическом заболевании Александрова, однако эксперты сочли его вменяемым. На допросе Александров признался, что он мизантроп, ненавидит человечество из-за того, что в школе несколько лет его травили одноклассники. Он поставил целью убить четверых людей, первых попавшихся. Двух девушек он успел застрелить, подкравшись к ним сзади в темное время. Александрова нашли через форум оружейников, где он консультировался по покупке нового ствола для своей винтовки. Предыдущий ствол после убийства он выбросил в реку.