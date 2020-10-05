Два региона УРФО претендуют на прием лучших лыжников в мире

Ханты-Мансийск и Тюмень претендуют на право проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ханты-Мансийск и Тюмень впервые претендуют на проведение финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Федерации лыжных гонок ХМАО Дмитрий Крянин.

«В Тюмени практически все готово для произведения такого мероприятия. А в Ханты-Мансийске еще есть проблемы с трассой, которые необходимо устранить. Сейчас есть три варианты: Тюмень, Ханты-Мансийск, или мини-тур, в котором соревнование разделится между двумя городами. Кто в этой гонке победит пока неизвестно, работа только начинается», — рассказывает Крянин.

Спортивный функционер добавил, что финал Кубка мира по лыжным гонкам в России не проводился никогда и он станет весьма знаковым событием для страны. Финальный этап мировых соревнований запланирован на март 2021 года. «Это очень дорогое и ответственное мероприятие, проводить его нужно на высшем уровне, и не каждая территория смогла бы это сделать, поэтому были выбраны эти два города. Очень надеемся, что пандемия не помешает его провести», — говорит Кренин.

Ранее URA.RU писало, что чемпионат России по биатлону, который должен был пройти в Ханты-Мансийске с 27 марта по 2 апреля, перенесен из-за распространения коронавируса. Личные гонки, по результатам которых может быть сформирован состав национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, могут провести в ноябре, а эстафеты — в декабре.