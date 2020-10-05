В ходе протестов в Бишкеке пострадали 120 человек

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В местный центр травматологии поступило около 70 раненых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Число пострадавших в столкновениях силовиков с протестующими в Бишкеке превысило 120 человек. Об этом сообщил Минздрав Киргизии.

Митингующие, которые не согласны с итогами состоявшихся в стране парламентских выборов, бросили в силовиков «коктейль Молотова». Пострадавших доставили в местный центр травматологии. «Есть среди них и очень тяжёлые, примерно пять человек находятся в реанимации. Среди гражданских лиц тоже есть пострадавшие», — рассказали в учреждении.

В Бишкеке произошли беспорядки после того, как люди вышли на митинг против итогов парламентских выборов. Сотрудники МВД применили против активистов резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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