Пермь оказалась перед негативным сценарием по коронавирусу

В Пермском крае выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае зафиксировано 88 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Такие данные свидетельствуют о том, что в регионе ситуация с COVID-19 развивается по негативному сценарию.

«Пермский край — 88 [новых случаев заражения]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 10336 случаев заболевания COVID-19. В России коронавирус, с начала эпидемии, подтвержден у 1 237 504 человек (+11 615 за сутки).

В Пермском крае всего зафиксировано 493 смертельных случая (+7 за сутки), в том числе 297 летальных исходов (+5 за сутки) непосредственно от COVID-19. За день от инфекции оправились 55 человек, коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет 1,08 (5 октября — 1,09). В больницах региона недостаточно свободных коек для COVID-пациентов — при норме более 50% сейчас свободно лишь 23,5% от плановых показателей (5 октября — 24,6%).

При негативном сценарии развития событий к 10—11 октября в регионе ежесуточное выявление новых случаев заражения коронавирусом может превысить 100 человек. Люди не могут уйти на больничный, поскольку к ним не приходят врачи, а у контактных не берут вовремя мазки. Также больницы отказывают в госпитализации из-за нехватки мест в учреждениях.