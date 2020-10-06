Путин поручил готовиться к карантину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин призвал подготовиться к введению нового карантина Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российский президент Владимир Путин поручил предусмотреть меры для сохранения физической активности людей. Это нужно в случае введения новых ограничений, заявил глава государства журналистам.

«Владимир Путин поручил предусмотреть меры для сохранения физической активности граждан и спортсменов на случай новых ограничений в будущем», — сообщает telegram-канал ТАСС. Президент подчеркнул, что число граждан, которые на постоянной основе занимаются спортом, выросло в 2,5 раза в сравнении с показателем 2009 года. Сейчас их количество около 60 миллионов.

4 октября Путина попросили не возвращать карантин в России. Через день заболеваемость в России подобралась к рекордной за все время пандемии. По инсайдерской информации URA.RU, в течении двух недель в стране могут ввести новый, более жесткий режим самоизоляции.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...