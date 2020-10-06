Путин поручил готовиться к карантину

Владимир Путин призвал подготовиться к введению нового карантина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Российский президент Владимир Путин поручил предусмотреть меры для сохранения физической активности людей. Это нужно в случае введения новых ограничений, заявил глава государства журналистам.

«Владимир Путин поручил предусмотреть меры для сохранения физической активности граждан и спортсменов на случай новых ограничений в будущем», — сообщает telegram-канал ТАСС. Президент подчеркнул, что число граждан, которые на постоянной основе занимаются спортом, выросло в 2,5 раза в сравнении с показателем 2009 года. Сейчас их количество около 60 миллионов.

4 октября Путина попросили не возвращать карантин в России. Через день заболеваемость в России подобралась к рекордной за все время пандемии. По инсайдерской информации URA.RU, в течении двух недель в стране могут ввести новый, более жесткий режим самоизоляции.