В Киргизии после протестов проведут новые выборы

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Единый день голосования 2019. Курган, избирательная комиссия, урна с бюллетнями, выборы, спортивный зал, бюллетени, избирательный участок, голосование, урна для голосования
ЦИК не признала результаты голосования действительными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Киргизии назначат новые парламентские выборы в течение двух недель. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК республики Абдыжапар Бекматов.

«Центризбирком Кыргызстана в течение двух недель должен назначить повторные выборы депутатов», — приводит слова Бекматова РИА «Новости». Отмечается, что избирательные сроки сокращаются до 60 дней, вместо обычных 90. Ранее Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики признала недействительными итоги голосования.

В Бишкеке люди вышли на митинг после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Сотрудники МВД применили против активистов резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие прорвались в здание парламента и администрации президента, пишет «Национальная служба новостей». Протестующие также добились освобождения из СИЗО бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, передает «Федеральное агентство новостей». Он был приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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