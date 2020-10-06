Художницу из Екатеринбурга оштрафовали за репост песни в соцсети

Полина будет опротестовывать судебное решение Фото: Полина Гузеева, ВК

Курганский суд признал 29-летнюю жительницу Екатеринбурга, художника Полину Гузееву виновной в распространении экстремистских материалов. По решению суда она должна заплатить штраф 1000 рублей. Об этом сама Гузеева сообщила URA.RU.

«Сейчас работаю с адвокатом Алексеем Бушмаковым, он предлагает подавать апелляцию», — рассказала URA.RU Полина Гузеева. С адвокатом Бушмаковым редакции связаться не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в вину девушке поставили то, что в 2010 году на своей странице во «ВКонтакте» она разместила клип группы Alai Oli «Зачем ты под черного легла». В 2016 году эта песня была признана экстремистской и запрещена. Сотрудники органов внутренних дел, которые мониторят социальные сети, обнаружили этот репост, который находится в хранилище 10 лет.

Полина говорит, что не помнит, чем руководствовалась 10 лет назад, когда сохраняла песню. «Возможно, мне показался интересным их сарказм об отношениях русских с нерусскими. Кто же знал, что песню потом запретят, ведь на тот момент она была в свободном доступе», — добавила девушка. В итоге в отношении Полины Гузеевой было возбуждено административное дело по статье 20.20 КоАП «Массовое распространение материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов», которое обернулось штрафом.