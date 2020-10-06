Жириновский предложил разрешить голосовать с 16 лет

В России могут снизить возраст для участия в выборах до 16 лет. С таким предложением обратился лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский к президенту России Владимиру Путину.
«Давайте понизим избирательный возраст до 16 лет», — предложил Жириновский. По его словам, люди такого возраста иногда уже зарабатывают больше родителей, но голосовать не могут, пишут РИА «Новости». По словам политика, пожилые граждане плохо понимают, что происходит, но продолжают голосовать.
Ранее глава Росмолодежи Александр Бугаев предложил снизить возраст совершеннолетия в России, напоминает «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что эта инициатива будет иметь в основном негативные последствия. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что повысить возраст совершеннолетия можно, если это поможет защитить молодежь, а снижать планку не стоит.
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