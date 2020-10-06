Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку на фоне протестов в стране. Его место занял парламентарий Садыр Жапаров, которого накануне освободили из колонии.
«По решению парламента Жапаров назначен исполняющим обязанности премьер-министра страны», — пишет ТАСС. В ближайшие дни Жапаров должен представить состав и структуру нового правительства республики, уточняет «Интерфакс».
В 2017 году Садыр Жапаров был осужден по делу об организации массовых беспорядков. Также он был признан виновным в захвате заложника во время митинга в областном центе Каракол в 2013 году. Жапаров отбывал 10-летний срок в одной из тюрем в Бишкеке. На фоне протестов оппозиционер Жапаров был освобожден из колонии в понедельник.
В Бишкеке люди вышли на митинг после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Митингующие прорвались в здание парламента и администрацию президента. Протестующие также добились освобождения из СИЗО бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Сегодня зампредседателя ЦИК республики Абдыжапар Бекматов сообщил, что в Киргизии назначат новые парламентские выборы в течение двух недель.
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