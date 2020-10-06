В РФ придумали, как заработать на пенсию без участия государства

Согласно данным опроса, работать на пенсии планирует почти половина россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почти треть россиян считает, что может обеспечить себя доходом в старости с помощью открытия вклада или покупки ценных бумаг и недвижимости. Это следует из опроса, проведенного банком «Открытие».

«Лучший способ копить на пенсию, по мнению 28% опрошенных россиян, — открытие вклада или накопительного счета», — приводит ТАСС данные исследования. Такой же процент россиян считает, что обеспечить доход на пенсии можно, купив акции, облигации или вложившись в недвижимость.

Больше всего респондентов, советующих открыть вклад, находится в Уральском федеральном округе. Они составляют 33% от общего числа опрошенных. При этом 37% респондентов в УрФО стремятся инвестировать в ценные бумаги, чтобы получать доход в старости.

Согласно данным опроса, продолжать работать на пенсии планирует почти половина россиян. При этом 7% будут копить пенсионные выплаты в наличных, а 6% оставят средства на карте.

Ранее работники французского банка Natixis сделали вывод, что лучшие условия для пенсионеров созданы в Исландии, передает телеканал 360. Также в список стран с наилучшей жизнью на пенсии попали Швейцария и Норвегия.