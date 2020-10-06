Челябинская область поставила новый рекорд по заражениям COVID

Жители области жалуются, что не могут дождаться врачей и скорую Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 7 октября зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом за сутки, включая четырех школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Накануне, когда зарегистрировали 95 зараженных, регион обновил максимум по числу заболевших за последние несколько месяцев. Теперь и этот рекорд побит.

Вновь подскочило и число умерших. За сутки умерли пять человек с COVID-19, накануне скончались лишь двое.

«С начала пандемии произошло 17 390 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3 643 южноуральца. Умерли пять человек в возрасте от 60 лет до 87 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 100 человек, с начала пандемии — 13 192 жителей области.

До 18 октября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности, хотя большую часть ограничений сняли еще в конце лета. Однако в сентябре рост заболеваемости возобновился, начались вспышки инфекции в органах власти и учебных заведениях. Лечебные учреждения работают с перегрузкой, скорых приходится ждать по несколько дней. С 1 октября в регионе запретили спортивные соревнования с участием детей и подростков.