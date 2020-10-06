Пермские улицы могут вновь опустеть Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 октября, — 301-й день с момента выявления коронавируса и 211-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 237 504 (+11 615) инфицированных. В Пермском крае коронавирус выявлен у 10 336 (+88) человек. Выздоровело 7 028 (+55) заразившихся, скончались за все время 493 человека (+7), в том числе 297 (+5) — непосредственно от COVID-19.

Распространение инфекции в регионе не замедляется

Коэффициент Rt в Пермском крае уже три недели держится на отметке выше единицы, что является свидетельством постоянного прироста суточного числа заболевших. 88 новых случаев за сутки — это максимальное значение, начиная с середины июля. Коечного фонда в крае крайне мало — свободно лишь 23,5% COVID-коек (норма — более 50%).

Пермяки покупают места в очереди на компьютерную томографию

Информацию о покупке места в очереди на КТ легких разместила в Facebook пермская журналистка Юлия Алеева. Женщина понимала, что купить место в очереди нереально, но в то же время подобное объявление помогло ей записаться в одну из частных клиник на томографию.

Пермь приближается к тотальному карантину

Такие выводы можно сделать на основе цифр о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Если бы ситуация в крае стабилизировалась, то в Прикамье каждый день выявляли бы не более 85 новых случаев. Об улучшении ситуации можно было бы говорить, если бы ежесуточный прирост числа заболевших COVID-19 снизился до 68 человек.

Краевая власть обсуждает варианты введения карантина

Сейчас рассматриваются три основных варианта: тотальные ограничения (как весной), частичные ограничения или отсутствие каких-либо ограничений. Также сообщается, что, в случае введения тотального карантина, он будет гораздо жестче того, что был в самом начале пандемии.

Пермскую элиту лишили фуршета на инаугурации губернатора

Из-за пандемии коронавируса и действующих ограничений решили отказаться от банкета или какого-либо фуршета после официальной части на церемонии вступления в должность губернатора Дмитрия Махонин. В органном зале, который рассчитан на 400 человек, будет присутствовать лишь 200 гостей. Большая часть из них — это депутаты и мэры. Министров на инаугурацию губернатора не позвали.