Пермяки покупают очередь на КТ в Facebook

Пермякам в частных клиниках предлагают запись на КТ на две-три недели вперед Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермская журналистка Юлия Алеева попыталась купить место в очереди на компьютерную томографию (КТ) легких через Facebook. Соответствующее объявление она разместила в социальной сети, указав, что у нее уже есть направление от врача на исследование.

«Куплю очередь на КТ легких и плевральной полости. Направление врача есть», — написала в Facebook Алеева. Позже она дополнила сообщение, указав, что смогла записаться в одну из пермских клиник на 8 октября.

В беседе с корреспондентом URA.RU Алеева пояснила, что в действительности не рассчитывала на то, что кто-то может продать место в очереди, поскольку везде запись именная. «Я просто таким образом хотела найти клинику, где смогут побыстрее провести необходимое исследование», — уточнила Алеева. Она пояснила, что в те клиники, куда она звонила изначально, запись была на две-три недели вперед.

В Пермском крае резко растет число заболевших COVID-19. За минувшие сутки коронавирус подтвержден у 87 человек, коэффициент распространения инфекции — 1,09. Пермяки с подтвержденным диагнозом не могут оформить больничный, поскольку к ним не приходят врачи, а тяжелобольных не госпитализируют из-за отсутствия мест в больницах. Также в Пермском краевом клиническом госпитале ветеранов в ночь с 4 на 5 октября сломался компьютерный томограф. Всего их на весь город в государственных клиниках было четыре: ПККГВВ, ПККБ, КМСЧ №1 и городской клинической больнице им. Тверье, а в планах по запуску был томограф в ГКБ № 6.