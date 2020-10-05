В Перми могут вновь ввести весенние ограничения по коронавирусу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермские краевые власти обсуждают три основных варианта введения карантина в регионе. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к региональному оперативному штабу по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Есть вариант с повторением весенних ограничений, второй вариант — ничего не делать и подождать еще, третий вариант — ввести частичные ограничения», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что пока нет окончательного решения, какой из трех вариантов будет утвержден на ближайшем заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Представители краевого оперштаба в беседе с корреспондентом URA.RU от комментариев на данную тему воздержались. Дата ближайшего заседания оперштаба пока не назначена. При этом, по данным источников URA.RU, в других субъектах федерации тотальный карантин по всей стране могут ввести уже через две недели. Новые ограничения могут оказаться более жесткими, чем те, которые были введены в марте.

Ситуация с распространением коронавируса в стране и крае стала резко ухудшаться три недели назад. В Прикамье за минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 88 человек — это максимум, начиная с середины июля. В больницах региона мало мест для COVID-пациентов, а люди с положительным тестом на коронавирус не могут уйти на больничный — к ним не идут врачи.