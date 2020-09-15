В последний год Арман стал ближайшим другом и соратником Гули Фото: Instagram Армана Джумагельдиева

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Вор в законе Бадри Когуашвили по кличке Бадри Кутаисский сделал выпад в адрес одного из ближайших соратников убитого Надира Салифова по прозвищу Гули. Силовики перехватили так называемый воровской прогон Бадри, снимок «документа» URA.RU предоставил источник в правоохранительных органах. В прогоне Бадри пишет об Армане Джумагельдиеве по кличке Арман Дикий. Арман известен тем, что контролирует всю контрабанду через границу со стороны Казахстана через Урал.

«В воровской семье нет такого человека Арман Дикий — он никто и звать его никак. Прикрываясь воровским, более способного смутьяна и интригана наш мир не видел», — пишет Бадри Кутаисский.

Бадри Кутаисский начал войну против членов клана Гули Фото: URA.RU

Прославился Арман тем, что на встрече у Салифова в 2019 году избил вора в законе Гурама Чихладзе по кличке Квежоевич, который грубо отозвался о Гули. Ситуация усугублялась тем, что у Армана нет воровского титула, и потому он не имел права поднимать руку на вора. Стоящий за Квежоевичем глава воровского мира России Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой оказался бессилен: на сходке, посвященной инциденту, 20 крупнейших воров России не признали поступок Армана «достаточным для осуждения». Больше всех поддержал Гули вор Мераб Пипия по кличке Мераб Сухумский. Он назвал инцидент провокацией, созданной Шакро. Мераб заявил, что «ему надоели эти игры Шакро, когда он стравливает одних с другими». Напомнил, что и сам Шакро когда-то был в подобной ситуации, когда в его присутствии «фраера» избили вора Даура Гублию по кличке Дука.

Ранее URA.RU писало, что Гули был застрелен в Анталии в номере пятизвездочного отеля Alva donna exclusive hotel spa своим телохранителем 25-летним Хаганом Зейналовым по кличке Хан Ахмедлинский. Заказчик пообещал Зейналову пообещал пять миллионов долларов за убийство Гули. После расправы Хан пытался скрыться на машине своего сообщника 26-летнего Амира Гамиджи, но оба были задержаны полицией. Сотрудники полиции установили, что сам Гули находился в Турции нелегально, так как еще в 2018 году был депортирован из страны.

Видео: Арман устроил банкет по случаю дня рождения Гули, 2019 год