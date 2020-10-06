Жителей курганского города обвинили в проблемах с отоплением

Отопительный сезон в городе Катайске Курганской области оказался на грани срыва из-за долгов местных жителей перед ресурсоснабжающими организациями. Котельные удалось запустить, но проблема окончательно не решена. Об этом говорится в совместном заявлении главы Катайского района Глеба Морозова и мэра Катайска Сабиржана Мусалямова, опубликованном в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте».
«Отопительный сезон в городе начинается очень тяжело из-за больших долгов населения перед ресурсоснабжающими организациями. В общей сложности жители должны 18,5 миллиона рублей», — говорится в обращении чиновников. Они отмечают, что работа по взысканию долгов продвигается медленно и «очень трудно», так как многие квартиры пустуют. Собственники ими не пользуются и не платят за них.
По данным властей, с ресурсоснабжающими организациями «Апикс» и «Тепловик» не хотят заключать договор на поставку газа, так как они уже задолжали около девяти миллионов рублей. «Пока решением комиссии по чрезвычайным ситуациям газ был пущен, но это еще ничего не значит. В любой момент его могут перекрыть. И тогда батареи вновь станут холодными», — заявляют чиновники. Они просят население погасить долги: «Если задолженность большая — вам пойдут на уступки, произведут ее реструктуризацию».
Проблемы с теплом есть и в других муниципалитетах Курганской области. Так, в Каргаполье, где местное ООО «Коммунальные сети» также задолжало за газ, введен режим повышенной готовности. В Петухово компания, которая ранее занималась подачей тепла, отказалась работать по заниженным тарифам. В Юргамышском районе из-за отсутствия отопления 6 октября объявили режим ЧС.
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