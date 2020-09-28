Курганцы жалуются на холод в квартирах и школах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В домах и школах города Петухово (Курганская область) не запускают отопление. Компания, которая ранее занималась подачей тепла, отказалась работать по заниженным тарифам. Жители города уже замерзают. Об этом URA.RU рассказала местная жительница.

«Дети начинают болеть ОРВИ, а в школах нет отопления. Дома тоже холод. Когда ждать тепла, власти не говорят», — рассказали жительница Петухово, которая проживает в доме №3 на улице Октябрьская. По ее словам, ни в одно соцучреждение города не дали отопление.

В администрации Петуховского района URA.RU пояснили, что ситуация на контроле. Но когда именно начнут подавать отопление, чиновники не уточнили. Указали, что тепло появится при наступлении условий, когда средняя температура будет в течение пяти дней ниже 8°С.

Поставщик тепла компания «Теплоресурс» отказалась в Петухово работать из-за решения областных властей снизить тариф. На 2020 год он утвержден ниже действующего на 7%. Директор «Теплоресурса» Леонид Бычков пояснил, что несмотря на отказ самим работать в убыток, они передают котельные городу. «Администрация арендует оборудование. Сейчас оно готовится к передаче», — отметил Бычков.

Ранее Бычков заявлял, что на 2019 год его компании согласовали тариф, в котором была заложена прибыль предприятия на уровне 2%. На 2020 год отрезали 7%, поставив предприятие на грань банкротства.