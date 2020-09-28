Курганское село осталось без тепла из-за долгов

В Каргаполье введен режим повышенной готовности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рабочий поселок Каргаполье Курганской области остался без отопления из-за долгов за газ, которые накопила ресурсоснабжающая организация. Власти Каргапольского района созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой приняли решение ввести в муниципалитете режим повышенной готовности. Информация об этом опубликована на сайте районной администрации.

«По состоянию на 25 сентября тепло запущено во все социальные учреждения района, кроме рабочего поселка Каргаполье, по причине непогашенной задолженности за потребленный газ ООО „Коммунальные сети“», — сообщается на сайте муниципалитета. Руководителю ООО «Коммунальные сети» власти рекомендовали погасить имеющуюся задолженность и начать отопительный период.

Исходя из сложившейся обстановки, комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС 28 сентября решила ввести на территории Каргаполья режим повышенной готовности. Глава поселкового совета должен незамедлительно направить письмо в ООО «Коммунальные сети» с требованием передать администрации поссовета муниципальные объекты теплоснабжения, находящиеся в пользовании компании. Распоряжением районной администрации создан оперативный штаб по предотвращению ЧС.

Дозвониться до компании «Коммунальные сети» по телефонам, имеющимся в распоряжении URA.RU, не удалось. По данным СБИС, по итогам 2019 года предприятие отчиталась об убытке в 5,2 млн рублей. С 2014 года компания была прибыльной. «За последний год доходы предприятия сократились, и оно стало убыточным», — отмечается в системе.