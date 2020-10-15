Текслер принял решение по карантину в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер отреагировал на ухудшение эпидемиологической обстановки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Алексей Текслер продлил карантин по коронавирусу в Челябинской области до 1 ноября. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона.

«В регионе усилены меры за соблюдением масочного режима. Южноуральцам необходимо носить маску и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах, где много людей, а также соблюдать социальную дистанцию», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. Гражданам старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим и работать дистанционно.

«Несмотря на текущую эпидемиологическую ситуацию и продление режима, в Челябинской области в обычном режиме продолжает работу бизнес, никаких ограничений на его деятельность не вводится, главная задача — соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора», — добавили также в правительстве. Накануне Текслер в прямом эфире обратился к жителям региона в связи с ростом заболеваемости, призвав их к нетерпимости по отношению к нарушителям санитарных требований.

Наступление коронавируса остановить не удается: Челябинская область ежедневно обновляет максимумы заражений за последние несколько месяцев. В регионе восстановлены запреты на проведение массовых мероприятий, один из вузов полностью перешел на дистанционное обучение, в других отправляют на удаленку отдельные группы и факультеты. С начала учебного года заразились коронавирусом более 200 учителей школ. Жители жалуются на проблемы с получением медицинской помощи и невозможность вызвать врача.