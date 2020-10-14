Губернатор Текслер обратился к челябинцам из-за коронавируса

Алексей Текслер призвал земляков беречь себя и близких (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 октября обратился к жителям региона в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Заявление прозвучало в прямом эфире областного телевидения, где транслировалось совещание с медиками и министрами регионального правительства.

Глава региона констатировал, что после летнего спада числа заражений в сентябре и октябре инфекция вновь начала отвоевывать утраченные позиции. На это накладывается сезонный рост сходных по симптомам гриппа и ОРВИ, что держит в напряжении систему здравоохранения. «Мы каждый день анализируем ситуацию, принимаем меры для улучшения ситуации. Исходим из интересов большинства при принятии решений», — прокомментировал Текслер решения о выдаче бесплатных лекарств лечащимся на дому от COVID-19, разделении пациентов ОРВИ и скорой помощи, развертывании дополнительных коек в больницах.

«Нам нужные совместные усилия. Я прошу заботиться о себе и своих близких, соблюдать осторожность и простые правила, когда вы находитесь в людном месте, в транспорте, магазине, на работе. Если почувствовали недомогание, не надо ходить на работу, сократите общение. Работодателям нужно активнее использовать удаленку», — заключил губернатор.

Челябинская область второй день удерживает обновленный максимум заражений — более 100 случаев в сутки. В регионе восстанавливают запреты на массовые мероприятия, переводят на дистанционное обучение студентов и школьников. Из-за дефицита скорых власти задействуют такси для транспортировки пациентов с коронавирусом на КТ.