Челябинскую область накрывает новая волна заражений коронавирусом

Система здравоохранения Челябинской области работает с максимальным напряжением Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 16 октября зафиксировано 109 случаев заражения коронавирусом за сутки. В числе зараженных четверо школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Наступление инфекции остановить не удается: накануне было зарегистрировано 107 зараженных, позавчера — 103.

«С начала пандемии произошел 18 291 случай заражения, сейчас лечение проходят 3 804 южноуральца. Умерли четыре пациента, из них женщины в возрасте 60 и 65 лет непосредственно от вызванной COVID-19 пневмонии. Для остальных коронавирус осложнил имевшиеся тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Вылечились за сутки 48 человек, с начала пандемии — 13 885 жителей области.

До 18 октября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Ожидается, что сегодня или завтра губернатор Алексей Текслер продлит его еще на две недели в связи с ростом заболеваемости. В регионе восстановлены запреты на проведение массовых мероприятий, один из вузов полностью перешел на дистанционное обучение, в других отправляют на удаленку отдельные группы и факультеты. С начала учебного года заразились коронавирусом более 200 учителей школ.