06 октября 2020

Схимонаха Сергия потребовали наказать за истязания детей

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Предрождественская проповедь отца Сергия схигумена Среднеуральского женского монастыря , отец сергий
В уголовное деле о побоях в монастыре пока нет фигурантов Фото: Среднеуральский женский монастырь © URA.RU

Обвиняемым по делу об истязании подростков в Среднеуральском женском монастыре должен стать духовник обители схимонах Сергий (Николай Романов). Об этом URA.RU заявил сектовед, председатель Экспертного совета по проведению религиоведческой госэкспертизы при Минюсте РФ Александр Дворкин.

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«В первую очередь, ответственность должен понести Николай Романов, потому что он давал распоряжения [пороть детей], — заявил религиовед. — Иногда сам бил, а также публично оскорблял, унижал, материл». Также, по мнению Дворкина, фигурантом дела должна стать настоятельница монастыря игуменья Варвара Крыгина, сбежавшая из обители в разгар скандала вокруг монастыря из-за конфликта с отцом Сергием. «Ну и, конечно же, те, на кого укажут пострадавшие, — кто непосредственно бил», — говорит Дворкин.

Больше всего эксперта смущает, что уголовное дело возбуждено по факту побоев и в нем пока нет фигурантов. «Отсутствие фигурантов — лучший способ закрыть дело, — говорит Дворкин. — Будем надеяться, что этого не произойдет».

Представитель Среднеуральского женского монастыря заявил, что прокомментирует тему позднее. В Екатеринбургской епархии не смогли оперативно ответить на запрос агентства. Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет возбудил уголовное дело из-за истязаний детей в Среднеуральском женском монастыре.

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