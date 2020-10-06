Схимонаха Сергия потребовали наказать за истязания детей

В уголовное деле о побоях в монастыре пока нет фигурантов Фото: Среднеуральский женский монастырь © URA.RU

Обвиняемым по делу об истязании подростков в Среднеуральском женском монастыре должен стать духовник обители схимонах Сергий (Николай Романов). Об этом URA.RU заявил сектовед, председатель Экспертного совета по проведению религиоведческой госэкспертизы при Минюсте РФ Александр Дворкин.

«В первую очередь, ответственность должен понести Николай Романов, потому что он давал распоряжения [пороть детей], — заявил религиовед. — Иногда сам бил, а также публично оскорблял, унижал, материл». Также, по мнению Дворкина, фигурантом дела должна стать настоятельница монастыря игуменья Варвара Крыгина, сбежавшая из обители в разгар скандала вокруг монастыря из-за конфликта с отцом Сергием. «Ну и, конечно же, те, на кого укажут пострадавшие, — кто непосредственно бил», — говорит Дворкин.

Больше всего эксперта смущает, что уголовное дело возбуждено по факту побоев и в нем пока нет фигурантов. «Отсутствие фигурантов — лучший способ закрыть дело, — говорит Дворкин. — Будем надеяться, что этого не произойдет».

Представитель Среднеуральского женского монастыря заявил, что прокомментирует тему позднее. В Екатеринбургской епархии не смогли оперативно ответить на запрос агентства. Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет возбудил уголовное дело из-за истязаний детей в Среднеуральском женском монастыре.