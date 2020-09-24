Коронавирус погубил врача-терапевта в Челябинской области

Доктор скончался, заразившись коронавирусом Фото: Александр Медведев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заведующий первым терапевтическим отделением поликлиники горбольницы №3 в Магнитогорске (Челябинская область) Юрий Ишимов умер, заразившись коронавирусом. Он скончался 25 сентября в возрасте 58 лет, подтвердили URA.RU в лечебном учреждении. Ишимов стал двенадцатым медиком-южноуральцем, скончавшимся от вируса в пандемию.

«Коллеги, знакомые, многочисленные пациенты выражают глубокое соболезнование по поводу трагедии. Все, кто работал с ним долгие годы, отмечают, что это был профессионал, преданный своему делу врач», — сообщили URA.RU в больнице. Одиннадцатым погибшим от COVID врачом также был магнитогорец: детский врач Юрий Шералапов умер в августе. Ему было лишь 55 лет.

Десятой жертвой COVID-19 среди медиков Челябинской области стала медсестра областной клинической больницы, умершая в Челябинске 12 августа. До этого скончались 70-летний анестезиолог-реаниматолог горбольницы №1 Челябинска, земский врач в Брединском районе, терапевт из Златоуста, медсестра в Чебаркульском районе, преподаватель медуниверситета, участковый педиатр из Миасса, врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы, заведующая детской хирургии горбольницы №1 Челябинска и сотрудница скорой помощи в Миассе.