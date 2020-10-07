В пермской полиции мечтают о возвращении бывшего начальника

В Перми обсуждают, кто может сменить начальника полицейского главка Михаила Давыдова Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В ГУ МВД России по Пермскому краю обсуждают возможных кандидатов на должность руководителя полицейского главка региона. Источники URA.RU говорят, что начальники многих подразделений ГУ МВД мечтают о том, чтобы Михаила Давыдова сменил Алексей Овсянников, который сейчас руководит псковским УМВД.

«Давыдов уйдет — это хорошо. Но было бы еще лучше, если бы нам вернули Овсянникова. Тогда бы отличное руководство у нас было», — рассказал URA.RU инсайдер. Он утверждает, что начальники подразделений ГУ МВД были бы не против, если бы ГУ МВД возглавил действующий зам Давыдова Аяс Кандан. Но такой вариант в руководстве главка считают маловероятным, поскольку Кандан еще полковник, а не генерал.

Источник URA.RU в полицейском главке полагает, что Овсянников (в 2015—2019 годах был заместителем начальника ГУ МВД России по Пермскому краю) в тандеме с Канданом смогли бы хорошо организовать работу регионального ГУ МВД. «Ни тот ни другой не выдумывают всяких показателей. Реально знают работу и понимают, за что можно спрашивать, а на что можно вообще не обращать внимание», — уточняет инсайдер.

Считается, что Давыдов должен уйти на повышение в Москву, заняв должность руководителя ГУ ОООП МВД России. При этом в пресс-службе регионального ГУ МВД данную информацию неоднократно опровергали, 7 октября Давыдов был на инаугурации Дмитрия Махонина. URA.RU направило запрос в ГУ МВД с просьбой прокомментировать информацию о возможной отставке.