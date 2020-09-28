Генерал-лейтенант полиции Михаил Давыдов написал рапорт о переводе из Перми в Москву (фото из архива) Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов уходит на повышение в Москву, сообщил URA.RU источник, близкий к руководству полицейского главка региона. Он уточнил, что Давыдов хочет забрать с собой своего заместителя Олега Худолеева.

«Генерал Давыдов, говорят, уже рапорт написал о переводе. Сейчас осталось решить лишь технические вопросы», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что в полицейском главке также говорят о возможном уходе заместителя Давыдова Олега Худолеева. Якобы Давыдов хочет его забрать вместе с собой в Москву.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю опровергают данную информацию. «Михаил Ильич на месте, исполняет свои обязанности», — пояснили URA.RU там. Про Худолеева сообщили, что он находится в отпуске.

URA.RU в августе 2020 года рассказывало, что Давыдов может занять должность начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ. До 24 сентября эту должность занимал экс-начальник пермского полицейского главка Юрий Валяев, которого президент РФ Владимир Путин отправил в отставку одновременно с прокурором Прикамья Андреем Юмшановым. Также сообщалось, что в ГУ МВД России по Пермскому краю проходит проверка в связи с предстоящим уходом Давыдова.