РПЦ считает, что у Максима Фадеева лубочные представления о религии Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что стал бы уважать священнослужителей, если бы они ездили на телеге, а не на Maybach. В РПЦ на данное заявление ответили сожалением о представлении музыканта о религии.

«Мы очень сожалеем, что у Максима Александровича совершенно лубочные представления как о религии в целом, так и о православии, в частности», — ответил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Вахтанг Кипшидзе уроженцу Курганской области.

Также он отметил, что именно за счет развития священники могут помочь людям духовно. Представитель РПЦ также отметил, что священники «на телегах» не имели бы компьютеров и телефонов. Это бы, по словам Кипшидзе, вменяло им отсталость и недоступность.

В интервью на YouTube-канале Metametrica Фадеев заявил, что не доверяет РПЦ, так как не понимает старославянский язык и не одобряет богатство священников. «Если бы поп ездил на телеге, я б его уважал. А когда он ездит на Maybach, я не хочу покупать свечки ему на очередной колпак для колеса», — заявил продюсер.