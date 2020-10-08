Названы условия и дата индексации пенсий работающих пенсионеров

Индексацию пенсий работающим пенсионерам стоит ждать не ранее 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для индексации пенсий работающим пенсионерам в России государство может увеличить налоги в стране, выделить деньги из резерва или взять их в долг. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Дополнительные расходы [на индексацию пенсий] по разным оценкам составят 300 млрд рублей минимум. Государству нужно будет искать источники финансирования. Это могут быть госзаимстсования, финансирование за счет Фонда национального благосостояния или увеличения налогов. Но это не слишком популярное решение будет», — сказал экономист. Он предупредил, что при самых оптимистичных прогнозах индексацию стоит ждать не ранее 2023 года. Ранее эту процедуру государство проведет только при резком ухудшении в экономике и социальной сфере, добавил Масленников.

При этом экономист подчеркнул, что поддержка идеи индексации президентом Владимиром Путиным — не гарантия того, что индексацию действительно проведут. «Это корректная реакция [Путина] на предложение [Сергея] Миронова [лидера „Справедливой России“]. Президент показал, что готов поручить правительству изучить возможности для индексации», — объяснил Масленников

О необходимости проиндексировать пенсии работающим пенсионерам URA.RU сообщил экономист, член генерального совета «Деловой России Антон Любич. Но в этой процедуре есть подводные камни. «Может получиться, что эта индексация будет меньше, чем индексация неработающих пенсионеров, или вообще ниже инфляции», — считает Любич. Он добавил, что технически провести индексацию несложно, поскольку все работающие пенсионеры известны государству.