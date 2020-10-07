07 октября 2020
06 октября 2020

Пермский губернатор улетел в Москву после отставки правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, махонин дмитрий
Махонин проведет Москве ряд рабочих встреч Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Вступивший в должность губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отправился в первую рабочую командировку. В четверг, 8 октября, Махонин вылетел в Москву, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Сегодня Махонин отправился в Москву с однодневным визитом», — пояснил пресс-секретарь губернатора Станислав Шубин. По данным «Коммерсант-Прикамье», в столице у пермского губернатора «запланирован ряд встреч в администрации президента РФ».

Махонин вступил в должность главы Прикамья 7 октября. Во время инаугурации он заявил, что настроен на работу в регионе на ближайшие 8-10 лет. В тот же день кабинет министров в полном составе сложил с себя полномочия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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