Пермский губернатор улетел в Москву после отставки правительства

Махонин проведет Москве ряд рабочих встреч Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Вступивший в должность губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отправился в первую рабочую командировку. В четверг, 8 октября, Махонин вылетел в Москву, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Сегодня Махонин отправился в Москву с однодневным визитом», — пояснил пресс-секретарь губернатора Станислав Шубин. По данным «Коммерсант-Прикамье», в столице у пермского губернатора «запланирован ряд встреч в администрации президента РФ».

Махонин вступил в должность главы Прикамья 7 октября. Во время инаугурации он заявил, что настроен на работу в регионе на ближайшие 8-10 лет. В тот же день кабинет министров в полном составе сложил с себя полномочия.