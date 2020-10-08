Телеведущий предположил, что спасатель перепутал пляж или потерял зрение Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Загрязнение воды на Камчатке

Шоумен Иван Ургант высмеял главу Камчатского МЧС Игоря Михно, который заявлял, что загрязнения вод в регионе и гибели морских обитателей не было. Телеведущий предположил, что главный спасатель перепутал пляжи, а также посвятил ему матерный стих на мотив песни «Батька Махно» группы «Любэ».

Ранее глава МЧС Камчатки в интервью исключил факт загрязнения Авачинского залива Тихого океана и гибели морских животных. Михно заявил, что проверяющие не нашли ни десятков тонн моллюсков, выброшенных на берег, ни пятен на воде, ни постороннего запаха в акватории.

Ургант предположил, что у спасателя проблемы со зрением и посвятил этому песню. «Игорь Михно смотрит в окно: серферов полным полно. Осьминогов не видать, берег чистый — благодать. Мертвая камбала сбросит чешую, вертим экологию на …», — спел Ургант в эфире своей программы на Первом канале.

По другой версии телеведущего, глава МЧС поехал не по той развилке, и по ошибке приехал не в Авачинскую бухту, а в Санта-Монику. Также Ургант иронично подчеркнул, что ролик ролик с Михно вошел в список самых честных и искренних признаний — он встал между интервью Тарзана и признанием Киркорова из израильского госпиталя. Либо в МЧС на Камчатке шестой день едят паэлья [испанское блюдо] с морепродуктами.

Ранее на берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных. Кроме этого, люди, искупавшиеся в океане, получили ожоги роговицы глаз. Власти региона рассматривают три версии возможного загрязнения воды Тихого океана: разлив токсичных веществ, водоросли, которые во время шторма вынесло на береговую линию или сейсмическая активность, пишет RT. Следственный комитет завел уголовное дело, передает «Национальная служба новостей».