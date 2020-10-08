По словам Сергея Нарышкина, никто не ожидал от Навального честных высказываний Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал «тупой пропагандой» заявления блогера Алексея Навального. Об этом он рассказал журналистам.

«Комментировать такую довольно тупую русофобскую пропаганду, я просто считаю, нет смысла», — приводит ТАСС ответ Нарышкина на просьбу прокомментировать заявления блогера. По словам главы СВР, никто не ожидал от Навального честных высказываний.

Нарышкин подчеркнул, что во время нахождения в России в организме Навального не было следов ядов. У этого факта есть доказательства, поэтому нельзя верить словам Навального об отравлении в России, добавил он. Нарышкин уверен, что Германия скрывает правду о причинах болезни блогера.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет посадили в Омске, где блогера госпитализировали, а поле доставили в немецкую клинику «Шарите». Там его ввели в искусственную кому. После того, как Навальный пришел в себя, заявил, что вернется в Россию после выздоровления. В Германии заявляют, что Навальный был отравлен веществом из группы ядов «Новичок», однако российская сторона опровергает эти заявления. Навальный утверждает, что его отравили в России