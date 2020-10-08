Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал «тупой пропагандой» заявления блогера Алексея Навального. Об этом он рассказал журналистам.
«Комментировать такую довольно тупую русофобскую пропаганду, я просто считаю, нет смысла», — приводит ТАСС ответ Нарышкина на просьбу прокомментировать заявления блогера. По словам главы СВР, никто не ожидал от Навального честных высказываний.
Нарышкин подчеркнул, что во время нахождения в России в организме Навального не было следов ядов. У этого факта есть доказательства, поэтому нельзя верить словам Навального об отравлении в России, добавил он. Нарышкин уверен, что Германия скрывает правду о причинах болезни блогера.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет посадили в Омске, где блогера госпитализировали, а поле доставили в немецкую клинику «Шарите». Там его ввели в искусственную кому. После того, как Навальный пришел в себя, заявил, что вернется в Россию после выздоровления. В Германии заявляют, что Навальный был отравлен веществом из группы ядов «Новичок», однако российская сторона опровергает эти заявления. Навальный утверждает, что его отравили в России
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