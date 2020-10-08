В Челябинске откроют новые рейсы по России

В Челябинской области в 2021 году откроют новые направления авиаперелетов по России. Решение было принято на совещании с привлечением специалистов Минтранса России, Росавиации и других федеральных ведомств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
«Из Челябинского аэропорта с 2021 года с помощью государственного субсидирования будут доступны 17 направлений: Пермь, Нижний Новгород, Омск, Казань, Самара, Красноярск, Сургут, Волгоград, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Ханты-Мансийск, Норильск, Мурманск, Махачкала, Геленджик. Еще два направления для полетов предоставят в Магнитогорске: Сочи и Новосибирск», — уточнили URA.RU в пресс-службе губернатора. В правительстве добавили, что средства областного бюджета на эти цели уже зарезервированы.
Из озвученных направлений самолеты отправятся новыми прямыми рейсами в Пермь, Норильск, Мурманск, Махачкалу и Геленджик, а из Магнитогорска — в Сочи. Кроме того, уже в ноябре 2020 года международному аэропорту Челябинска им. И.В. Курчатова будет присвоена третья категория международной организации гражданской авиации (ИКАО). После этого воздушные суда смогут осуществлять посадку в условиях ограниченной видимости.
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