Схимонах Сергий раскрыл, как в монастыре появились дети-наркоманы

Старец ответил на обвинения в своем фирменном стиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Опальный схимонах Сергий (Николай Романов) ответил проповедью на обвинения в истязании детей в созданном им Среднеуральском женском монастыре. Бывших воспитанников обители, написавших заявления о побоях, старец назвал наркоманами, а также «предъявил» счастливых детей, заявив, что тысячи матерей хотят отдать своих чад в его школу.

«Филипп (один из героев фильма Собчак об истязаниях в монастыре — прим.ред.), болевший наркоманией, и Елену вместе с их отцом Василием в приказном порядке заставил взять владыка Викентий, — рассказал отец Сергий. — Я был категорически против такого решения, и только после того, как они наглотались таблеток, которые привезли с собой, и попали в больницу, я выдворил их из монастыря. Все вопросы — к владыке Викентию».

Прошелся схимонах и по фигуре религиоведа Александра Дворкина, предложившего отца Сергия в фигуранты уголовного дела о побоях в монастыре. «Иногда человек уподобляется навозной мухе, которая с позиции своего дерьма говорит о чистоте», — заявил старец. Не мог он пройти и мимо своей любимой темы — коронавируса. «Партия „Единая Россия“ провела опрос: 73 процента жителей России отказались от вакцинации, — сообщил старец. — Источник — „Российская газета“».

В завершении службы старец вывел группу детей, обучающихся в монастыре, которые спели «Отец мой духовный». «У вас дома все дети такие развитые и счастливые? Приезжайте, учитесь у наших детей жить по-православному, — заявил отец Сергий, обращаясь к зрителям. — Ко мне в нашу школу стремятся тысячи матерей, отцов, которые хотят отдать своих детей на воспитание».

Ранее URA.RU сообщало, что церковный суд лишил отца Сергия священного сана, а затем отлучил от церкви. На днях СК возбудил уголовное дело об истязаниях детей в обители отца Сергия.