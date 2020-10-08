В России спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом в России можно ожидать к середине ноября. Об этом заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
«Пик заболеваемости можно ожидать к середине ноября, а после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться», — сказала она РИА «Новости». По мнению Лебединской, показатели прироста не так страшны, так как диагностика стала лучше, а тестов проводится все больше.
По мнению доцента, немаловажным является и коэффициент заразившихся на 100 тысяч человек населения. Сейчас, например, лидерами в этом показателе являются Курганская область (1,55), Орловская область (1,4) и Еврейская АО (1,39). «Сложно сказать, какой вариант „безболезненнее“ для экономики: апрельский, когда до 70% всех заболевших концентрировались в нескольких крупных агломерациях или октябрьский, когда наблюдается рост во многих субъектах», — заключила эксперт.
Ранее сообщалось, что Кремль обеспокоен статистикой по коронавирусу в регионах. Оперативный штаб ранее сообщил об 11 493 случаях, что является продолжением резкого роста числа зараженных.
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