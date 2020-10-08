В России продолжается резкий рост числа зараженных коронавирусом

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Летальность коронавируса снизилась по сравнению с прошлыми суткам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявлено 11 493 случая заражения коронавирусом, а выздоровели 7 054 человека. Такие данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 11 493 новых случая коронавируса в 85 регионах», — передает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Отмечается, что 25,7% заболеваний проходили бессимптомно. Умерли за сутки 191 человек.

Летальность коронавируса снизилась по сравнению с прошлыми суткам (202 человека на 7 октября). Однако количество инфицированных в России продолжает расти.

За сутки в медучреждения поступили 3323 больных в Москве, 461 в Санкт-Петербурге и 433 — в Московской области. Среди регионов УрФО больше всего новых зараженных в Свердловской области — 184 человека. 175 больных выявили в ХМАО. На третьем месте по заражениям — ЯНАО, там зафиксировали 148 новых случаев коронавируса. В Тюменской и Челябинской областях — 109 и 94 новых больных соответственно. 95 человек заразились в Пермском крае. Меньше всего новых случаев коронавируса в Курганской области — 60 человек. Сутками ранее в России заболели коронавирусом 11 115 человек.

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