Число жертв коронавируса на Ямале выросло до 105 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Ямало-Ненецком автономном округе скончался 61-летний пациент с подтвержденным коронавиурсом, сообщили в региональном оперативном штабе. Смерти ямальцев продолжаются четвертый день подряд. Чаще зараженные умирали только в июле, когда в течение недели скончались больше 10 человек.

«В Салехардской окружной больнице скончался 61-летний мужчина. Он полторы недели находился на интенсивной терапии, получал поддержку ИВЛ, однако усилия медиков не дали результата», — заявила глава оперштаба Татьяна Бучкова. По ее данным, болезнь мужчины усугубили хронические проблемы с эндокринной и сердечно-сосудистой системами. Всего в ЯНАО скончались 105 пациентов, шестеро из них — за последнюю неделю.

Кроме того, за минувшие сутки в округе заболели коронавирусом 149 человек. Больше всего случаев в Надыме, где за день заразились 29 жителей. Следом идет Салехард с 25 пациентами. Существенный рост в 23 случая показал Новый Уренгой, где эпидемия в течение полутора месяцев была относительно стабильной. В Лабытнанги заболели 22 горожанина, в Ноябрьске — 10. Всего в ЯНАО подтверждено 16 638 случаев коронавируса, вылечились 13 630 пациентов.

С 28 сентября в ЯНАО каждый день заражаются более 100 человек. Округ является абсолютным лидером в России по заболеваниям на 100 тысяч населения. На фоне растущей эпидемии власти заявили, что держат ситуацию под контролем. «Мы видим рост заболеваемости в городах. Но резкого прироста в последние дни не наблюдается. Здравоохранение округа готово к сезонному росту. На сегодня в больницах ЯНАО свободно более 12% коек и есть резерв», — сказала Татьяна Бучкова.

Карантин в регионе продлится до 1 ноября. С начала осени в ЯНАО отменены строгие ограничения, однако на днях губернатор Дмитрий Артюхов поручил вновь вести меры, которые действовали весной.