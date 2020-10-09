Президент Киргизии отправил в отставку премьера и главу генштаба

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства. Помимо этого, он освободил от должности начальника генштаба.
«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому <…> принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства. При этом члены правительства, отправленные в отставку продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабмина.
Также Жээнбеков подписал указ об освобождении Райимберди Дуйшенбиева с поста начальника генштаба вооруженных сил. Его сменил бывший министр обороны Таалайбек Омуралиев.
Ранее сам президент Киргизии заявил о готовности покинуть свой пост. Это возможно, по его мнению, сразу же, как только страна встанет на путь законности и все легитимные руководители органов исполнительной власти будут утверждены.
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