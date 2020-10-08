Силовики возвращают в СИЗО соратника экс-мэра Челябинска

Следствие настаивало, чтобы Евгений Пашков остался в СИЗО еще на шесть месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Прокуратура обжаловала решение суда о смягчении меры пресечения для экс-начальника управления капстроительства мэрии Челябинска Евгения Пашкова, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Вместе с экс-главой областного центра Евгением Тефтелевым Пашков проходит по делу о взятках на 2,5 млн рублей.

«Суд не принял во внимание, что Пашков может использовать свой статус и оказать воздействие на свидетелей, указав, что он непродолжительный период времени работал в органах исполнительной власти. Этот довод не соответствует действительности — Пашков работал на своей должности более четырех лет», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Тефтелев и Пашков были задержаны ФСБ в декабре 2019 года. По версии следствия оба получили взятку от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука в обмен на общее покровительство и муниципальный контракт на строительство школы в микрорайоне Парковый. Пашков признал вину частично: по его версии, он только передавал деньги своему шефу, причем лишь часть суммы. 7 октября в Центральном суде Челябинска ему разрешили покинуть СИЗО и ожидать начала процесса в Магнитогорске, с семьей.

Однако на следующий день в том же суде Тефтелев заявил, что делился деньгами с подчиненным. Процесс по делу экс-мэра, полностью признавшего вину и давшего показания на ряд VIP-персон, продолжится в особом порядке 25 октября. По данным URA.RU, прокуратура уже определилась, какое наказание будет требовать для коррупционера. Дело Пашкова начнут рассматривать 20 октября.