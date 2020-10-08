08 октября 2020

Силовики возвращают в СИЗО соратника экс-мэра Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изменение меры пресечения Евгению Пашкову в суде Центрального района. Челябинск, решетка, суд, клетка, пашков евгений
Следствие настаивало, чтобы Евгений Пашков остался в СИЗО еще на шесть месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Прокуратура обжаловала решение суда о смягчении меры пресечения для экс-начальника управления капстроительства мэрии Челябинска Евгения Пашкова, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Вместе с экс-главой областного центра Евгением Тефтелевым Пашков проходит по делу о взятках на 2,5 млн рублей.

«Суд не принял во внимание, что Пашков может использовать свой статус и оказать воздействие на свидетелей, указав, что он непродолжительный период времени работал в органах исполнительной власти. Этот довод не соответствует действительности — Пашков работал на своей должности более четырех лет», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Новость по теме
Бывший вице-губернатор подает в суд на экс-мэра Челябинска

Тефтелев и Пашков были задержаны ФСБ в декабре 2019 года. По версии следствия оба получили взятку от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука в обмен на общее покровительство и муниципальный контракт на строительство школы в микрорайоне Парковый. Пашков признал вину частично: по его версии, он только передавал деньги своему шефу, причем лишь часть суммы. 7 октября в Центральном суде Челябинска ему разрешили покинуть СИЗО и ожидать начала процесса в Магнитогорске, с семьей.

Однако на следующий день в том же суде Тефтелев заявил, что делился деньгами с подчиненным. Процесс по делу экс-мэра, полностью признавшего вину и давшего показания на ряд VIP-персон, продолжится в особом порядке 25 октября. По данным URA.RU, прокуратура уже определилась, какое наказание будет требовать для коррупционера. Дело Пашкова начнут рассматривать 20 октября.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...