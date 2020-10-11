Курганцев выгнали из ОПГ «Локомотив» и они создали свою банду

В Кургане бывшие локомотивовцы стали сайхановскими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане часть представителей группировки «Локомотив» была изгнана из сообщества. Они сплотились вокруг одного из них и создали свою банду, которую называют сайхановские. Об этом URA.RU рассказал инсайдер, знакомый с ситуацией.

«В свое время у одного из них возникла ссора с Ильдаром [курганский авторитет из „Локомотива“, отбывающий сейчас наказание в колонии]. Их нагнали. Они и спортсмены были не очень, и люди так себе, без принципов и понятий», — пояснил источник.

С его слов, бывшие локомотивовцы избрали своим своеобразным лидером Сайхана — старшего из молодых бандитов. «Именно один из их команды сейчас осужден за убийство силовика возле Play Cafe», — пояснил источник. По его сведениям, сайхановским нравится устраивать стычки с силовиками. Одна из серьезных была в 2018 году с росгвардейцами.

По сведениям другого источника, бывшего представителя криминала, именем Сайхана некоторая молодежь просто прикрывается. «Он спортсмен, особо никуда не лезет. Но есть ряд товарищей, которые устроили драку недавно и якобы к нему относятся. Это не так», — поделился инсайдер.

Бывший силовик в разговоре с URA.RU отметил, что принадлежность к той или иной подгруппировке экс-членов ОПГ сейчас не четко прослеживается. «Это больше дань моде, если можно так назвать. Как таковых преступных сообществ, замышляющих преступления в составе групп, их нет. А называть себя они могут как угодно», — считает бывший полицейский.

Ранее агентство писало, что в Кургане появились подражатели ОПГ «Локомотив». Представившись членами ОПГ, прославившейся в 90-е годы, курганцы хотели крышевать кальянную, но сами попали на деньги.