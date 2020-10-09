Митингующие в Киргизии расстреляли машину экс-президента. Видео

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Митингующие открыли огонь по машине бывшего президента Киргизии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Штурм резиденции экс-президента Киргизии

Митингующие в столице Киргизии Бишкеке открыли огонь по машине бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Инцидент произошел на площади Ала-Тоо, сообщают СМИ.

«Стреляла охрана экс-президента Атамбаева во время отхода с площади. Также неизвестные стреляли по его машине», — приводит данные очевидцев telegram-канал RT. Момент перестрелки попал на видео. Был ли экс-президент в машине, — неизвестно. Пока нет данных о том, пострадал ли кто-то в результате ЧП. На месте работают врачи-волонтеры.

5 октября, после президентских выборов в Киргизии начались митинги. Силовики пошли на жесткие меры при разгоне протестующих. Тогда демонстранты прорвались в здание парламента и подожгли его, пишет RT. Также они вытащили из СИЗО бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева, сообщает телеканал «Царьград». Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уже объявил о готовности покинуть пост. Тем не менее, Жээнбеков приказал ввести войска в Бишкек, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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