Митингующие в столице Киргизии Бишкеке открыли огонь по машине бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Инцидент произошел на площади Ала-Тоо, сообщают СМИ.
«Стреляла охрана экс-президента Атамбаева во время отхода с площади. Также неизвестные стреляли по его машине», — приводит данные очевидцев telegram-канал RT. Момент перестрелки попал на видео. Был ли экс-президент в машине, — неизвестно. Пока нет данных о том, пострадал ли кто-то в результате ЧП. На месте работают врачи-волонтеры.
5 октября, после президентских выборов в Киргизии начались митинги. Силовики пошли на жесткие меры при разгоне протестующих. Тогда демонстранты прорвались в здание парламента и подожгли его, пишет RT. Также они вытащили из СИЗО бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева, сообщает телеканал «
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