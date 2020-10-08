Источник: в челябинском Заксобрании появятся новые руководители

На второй сессии депутаты ЗСО примут новую структуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Структура нового Законодательного собрания Челябинской области, принятая на сессии 8 октября, будет изменена. Как сообщил URA.RU источник в ЗСО, изменения должны принять на сессии 29 октября. Появится еще один вице-спикер и новый комитет.

«В действующей структуре нет комитета по информационной политике, который был в прежнем составе ЗСО, — пояснил URA.RU источник. — На этот пост планировали, как всем известно, гендиректора ОТВ Олега Гербера, который баллотировался по спискам „Единой России“. В новый состав он войдет позже и в первой сессии не участвовал. Поэтому пока комитет создавать не стали».

Источник пояснил, что до 29 октября будет решен вопрос, кто из действующих депутатов-списочников от «ЕР» сдаст мандат, чтобы он достался Герберу. «Обсуждалось, что от мандатов откажутся Давид Альтман, или Павел Киселев, — напомнил URA.RU источник. — Мандат должен получить Гербер. В ближайшие две недели все должно решиться, чтобы к 29 октября он стал действующим депутатом. Тогда можно будет изменить структуру ЗСО, с новым комитетом и его руководителем, который также станет вице-спикером».

В действующей структуре ЗСО у спикера Владимира Мякуша семь заместителей, которые отвечают за работу десяти комитетов. После изменения структуры вице-спикеров будет восемь, а комитетов 11. «Структура ЗСО действительно может поменяться», — сообщил URA.RU Мякуш, воздержавшись от подробных комментариев.

«По этому вопросу идут консультации, все будет согласовано с губернатором», — заявил URA.RU вице-губернатор, отвечающий за связи с ЗСО Анатолий Векшин. Гербер от комментариев отказался. Связаться с Альтманом и Киселевым не удалось.