Голикова раскрыла объем финансирования тюменского научного центра

Татьяна Голикова сообщила, что Западно-Сибирский НОЦ стал одним из первых реализуемых в стране Фото: Анна Кушнир © URA.RU

Тюменская область получила 144,4 млн рублей из бюджета на создание Западно-Сибирского научно-образовательного центра. Однако основные средства были привлечены из частных компаний — в размере 578 млн рублей. Об этом на брифинге 9 октября сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Бизнес заинтересован поддерживать такие направления. За 2019 год и прошедший период 2020 года Западно-Сибирский НОЦ аккумулировал почти 578 млн не бюджетных средств. А бюджетных мы выделили 144,4 млн рублей — только спустя полгода после того, как НОЦ себя заявил, а его программа была рассмотрена и одобрена», — отметила Татьяна Голикова. По ее словам, тем развития НОЦ был чуть сбавлен из-за пандемии коронавируса, однако работа продолжается.

Зампредседателя правительства отметила, что у тюменского НОЦ уже есть некоторые успехи. «Они смогли много достигнуть. Западно-Сибирский кластер стал одним из первых, где образовался НОЦ. И сегодня коллегам есть что показать — по направлениям биобезопасности и развития Арктики», — рассказала она.

Татьяна Голикова призналась, что 9 октября в Тюмени стал для нее очень приятным днем — она открыла школу и исполнила давнее желание — посетить институт паразитологии и Тюменский госуниверитет. Ранее URA.RU сообщало, что чиновница совместно с губернатором Тюменской области перерезала символическую ленту и открыла еще один корпус школы № 94.